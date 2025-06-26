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Мособлдума приняла в первом чтении проект, ограничивающий продажу алкоголя

Ведомости

Депутаты Московской областной думы на заседании приняли в первом чтении законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в общепите, который располагается во дворах многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте думы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что в 2024 г. федеральный закон позволил российским субъектам ограничивать продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Большинство регионов ввели такие запреты. Подмосковье не стало исключением. Законопроект предусматривает, что продажа алкоголя в общепите будет разрешена с 13:00 до 15:00 мск. Ограничения коснутся заведений, расположенных в многоквартирных домах со входом во двор.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят эффективно бороться именно с псевдокафе и не нанесут существенного ущерба интересам добросовестных объектов общепита, которые в первую очередь оказывают услуги общественного питания, а не розничную продажу спиртного», – уточнил Брынцалов.

25 июня депутаты Госдумы от партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия» внесли законопроект о введении понятия алкомаркет и запрете размещения соответствующих торговых точек в жилых домах. Изменения предлагается внести в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции».

В пояснительной записке говорится, что меры позволят «резко снизить» количество потребляемого алкоголя и дадут предпосылки к «системному оздоровлению граждан». Авторы привели в качестве примера Вологодскую область, где с 1 марта 2025 г. ввели жесткие антиалкогольные меры, за счет которых получилось на 29% снизить смертность от последствий употребления спиртного. С каким именно предыдущим периодом сравнивался показатель смертности, не указано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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