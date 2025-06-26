Мособлдума приняла в первом чтении проект, ограничивающий продажу алкоголя
Депутаты Московской областной думы на заседании приняли в первом чтении законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в общепите, который располагается во дворах многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте думы.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что в 2024 г. федеральный закон позволил российским субъектам ограничивать продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Большинство регионов ввели такие запреты. Подмосковье не стало исключением. Законопроект предусматривает, что продажа алкоголя в общепите будет разрешена с 13:00 до 15:00 мск. Ограничения коснутся заведений, расположенных в многоквартирных домах со входом во двор.
«Предлагаемые законопроектом изменения позволят эффективно бороться именно с псевдокафе и не нанесут существенного ущерба интересам добросовестных объектов общепита, которые в первую очередь оказывают услуги общественного питания, а не розничную продажу спиртного», – уточнил Брынцалов.
25 июня депутаты Госдумы от партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия» внесли законопроект о введении понятия алкомаркет и запрете размещения соответствующих торговых точек в жилых домах. Изменения предлагается внести в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции».
В пояснительной записке говорится, что меры позволят «резко снизить» количество потребляемого алкоголя и дадут предпосылки к «системному оздоровлению граждан». Авторы привели в качестве примера Вологодскую область, где с 1 марта 2025 г. ввели жесткие антиалкогольные меры, за счет которых получилось на 29% снизить смертность от последствий употребления спиртного. С каким именно предыдущим периодом сравнивался показатель смертности, не указано.