Мособлдума приняла в первом чтении проект, ограничивающий продажу алкоголя

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что в 2024 г. федеральный закон позволил российским субъектам ограничивать продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Большинство регионов ввели такие запреты. Подмосковье не стало исключением. Законопроект предусматривает, что продажа алкоголя в общепите будет разрешена с 13:00 до 15:00 мск. Ограничения коснутся заведений, расположенных в многоквартирных домах со входом во двор.