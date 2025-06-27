ФАС проверит доступ в дома с провайдером АСВТ

28 марта ФАС начала проверку по сообщениям об ограничении доступа к услугам провайдеров для жильцов комплексов ПИК. Это произошло после хакерской атаки на провайдер домашнего интернета Lovit, при которой жильцы застройщика ПИК столкнулись с проблемами со входом в подъезды.