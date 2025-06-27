ФАС проверит доступ в дома с провайдером АСВТ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку в связи с ограничением выбора оператора в жилых комплексах Москвы и Подмосковья, где представлен провайдер АСВТ. Служба направила соответствующие запросы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
При наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования, говорится в сообщении.
В службе напомнили, что, согласно законодательству, должен быть обеспечен свободный доступ провайдеров в многоквартирные дома, а взимание платы за размещение оборудования не допускается.
28 марта ФАС начала проверку по сообщениям об ограничении доступа к услугам провайдеров для жильцов комплексов ПИК. Это произошло после хакерской атаки на провайдер домашнего интернета Lovit, при которой жильцы застройщика ПИК столкнулись с проблемами со входом в подъезды.