23 спасателя тушили пожар в районе Воробьевых гор в Москве
В районе Воробьевых гор на западе Москвы произошел пожар на строительной площадке. Возгорание деревянных лесов было зафиксировано на улице Косыгина, сообщили в МЧС.
Очевидцы заметили густой столб дыма, поднимающийся на фоне главного здания МГУ. Для тушения пожара на место происшествия были направлены 23 спасателя и семь единиц специальной техники.
«Принятыми оперативными мерами огонь ликвидирован. Пострадавших нет», – пояснили в МЧС.
8 июня в Москве произошел крупный пожар в административно-складском комплексе на улице Пермской, где погибли два человека. Возгорание началось на третьем этаже здания, где загорелись оборудование и личные вещи. Сотрудникам МЧС удалось спасти 33 человек, находившихся на верхних этажах.