23 спасателя тушили пожар в районе Воробьевых гор в Москве

8 июня в Москве произошел крупный пожар в административно-складском комплексе на улице Пермской, где погибли два человека. Возгорание началось на третьем этаже здания, где загорелись оборудование и личные вещи. Сотрудникам МЧС удалось спасти 33 человек, находившихся на верхних этажах.