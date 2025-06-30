На востоке Москвы потушили пожар после взрыва в контейнере
Хлопок в металлическом контейнере и последующее возгорание произошли на улице Плеханова в Москве. Пожар был потушен при участии 12 пожарных и четырех единиц техники, сообщила пресс-служба МЧС Москвы.
«Причиной хлопка является неправильная эксплуатация дизельного котла, а также нарушение техники безопасности», – объяснил ТАСС источник. Котел находился в контейнере около гостиницы Hotel Perovo Plaza. Была зафиксирована угроза соседним зданиям.
Возгорание распространилось на 15 кв. м, но оперативные службы быстро его нейтрализовали. Человек, находившийся рядом с контейнером, когда произошел взрыв, успел отбежать, и его не задело обломками. Пострадавших, по данным агентства, нет, посетители гостиницы не эвакуировались из здания.
30 июня в районе Воробьевых гор на западе Москвы произошел пожар на строительной площадке из-за возгорания деревянных лесов. Для тушения пожара на место происшествия были направлены 23 спасателя и семь единиц специальной техники.