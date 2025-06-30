Газета
Телеграм
Главная / Общество /

На востоке Москвы потушили пожар после взрыва в контейнере

Ведомости

Хлопок в металлическом контейнере и последующее возгорание произошли на улице Плеханова в Москве. Пожар был потушен при участии 12 пожарных и четырех единиц техники, сообщила пресс-служба МЧС Москвы.

«Причиной хлопка является неправильная эксплуатация дизельного котла, а также нарушение техники безопасности», – объяснил ТАСС источник. Котел находился в контейнере около гостиницы Hotel Perovo Plaza. Была зафиксирована угроза соседним зданиям.

Возгорание распространилось на 15 кв. м, но оперативные службы быстро его нейтрализовали. Человек, находившийся рядом с контейнером, когда произошел взрыв, успел отбежать, и его не задело обломками. Пострадавших, по данным агентства, нет, посетители гостиницы не эвакуировались из здания.

30 июня в районе Воробьевых гор на западе Москвы произошел пожар на строительной площадке из-за возгорания деревянных лесов. Для тушения пожара на место происшествия были направлены 23 спасателя и семь единиц специальной техники.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных