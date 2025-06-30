На востоке Москвы потушили пожар после взрыва в контейнере

Возгорание распространилось на 15 кв. м, но оперативные службы быстро его нейтрализовали. Человек, находившийся рядом с контейнером, когда произошел взрыв, успел отбежать, и его не задело обломками. Пострадавших, по данным агентства, нет, посетители гостиницы не эвакуировались из здания.