Греф предложил ввести уроки кибербезопасности в школах
В российских школах нужно ввести обязательный предмет по изучению кибербезопасности, так как уже существующая в системе образования информатика не дает цифровых навыков для современной жизни. Об этом заявил глава «Сбера» Герман Греф в ходе годового собрания акционеров, передает ТАСС.
«Обязательный предмет должен быть – кибербезопасность, безопасность использования цифровых технологий», – сказал он. По его мнению, информатика «ничего не имеет» с этим общего.
Греф подчеркнул, что образование, которое будет кормить всю жизнь, получить невозможно, поэтому важно учиться каждый день, сохраняя гибкость.
Глава банка также анонсировал, что банки и бизнес в 2026 г. пройдут через непростой период. По его словам, в 2025 г. необходимо «набрать хорошую форму», избежав разочарования инвесторов. Он добавил, что уже сейчас заметны будущие трудности, но банк использует их для того, чтобы укрепить свои позиции.