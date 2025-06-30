Греф предложил ввести уроки кибербезопасности в школах

Глава банка также анонсировал, что банки и бизнес в 2026 г. пройдут через непростой период. По его словам, в 2025 г. необходимо «набрать хорошую форму», избежав разочарования инвесторов. Он добавил, что уже сейчас заметны будущие трудности, но банк использует их для того, чтобы укрепить свои позиции.