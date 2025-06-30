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«Роскосмос» опубликовал снимок накрывшего Москву циклона «Корнелиус»

Ведомости

Госкорпорация «Роскосмос» показала в Telegram-канале космический снимок, на котором видно, как Москву накрыл североатлантический циклон «Корнелиус», который принес в столицу похолодание и ливни.

Фотографию сделали аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М».

30 июня синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве этот день стал самым холодным за всю историю работы главной метеостанции ВДНХ. По его данным, к 15:00 термометр показал +12,6 градуса. Побиты антирекорды 1962 и 1976 гг., когда 30 июня было +14,0 градусов и +14,7 градуса соответственно. Установлен также рекорд минимального давления – на барометрах к 15:00 показания достигли 728 мм рт. ст. Побит прежний минимум 45-летней давности.

Гидрометцентр России сообщил, что 30 июня в Москве облачно и дождь. Температура в столице +14...+16 градусов, по Московской области +12...+17 градусов. Местами порывы ветра до 15 м/с.

28 июня ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус заявил, что неделя с 30 июня по 6 июля в Москве начнется с похолодания до +15 градусов. Потепление ожидается 3 июля.

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