«Роскосмос» опубликовал снимок накрывшего Москву циклона «Корнелиус»
Госкорпорация «Роскосмос» показала в Telegram-канале космический снимок, на котором видно, как Москву накрыл североатлантический циклон «Корнелиус», который принес в столицу похолодание и ливни.
Фотографию сделали аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М».
30 июня синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве этот день стал самым холодным за всю историю работы главной метеостанции ВДНХ. По его данным, к 15:00 термометр показал +12,6 градуса. Побиты антирекорды 1962 и 1976 гг., когда 30 июня было +14,0 градусов и +14,7 градуса соответственно. Установлен также рекорд минимального давления – на барометрах к 15:00 показания достигли 728 мм рт. ст. Побит прежний минимум 45-летней давности.
Гидрометцентр России сообщил, что 30 июня в Москве облачно и дождь. Температура в столице +14...+16 градусов, по Московской области +12...+17 градусов. Местами порывы ветра до 15 м/с.
28 июня ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус заявил, что неделя с 30 июня по 6 июля в Москве начнется с похолодания до +15 градусов. Потепление ожидается 3 июля.