«Роскосмос» опубликовал снимок накрывшего Москву циклона «Корнелиус»

30 июня синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве этот день стал самым холодным за всю историю работы главной метеостанции ВДНХ. По его данным, к 15:00 термометр показал +12,6 градуса. Побиты антирекорды 1962 и 1976 гг., когда 30 июня было +14,0 градусов и +14,7 градуса соответственно. Установлен также рекорд минимального давления – на барометрах к 15:00 показания достигли 728 мм рт. ст. Побит прежний минимум 45-летней давности.