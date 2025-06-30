Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера ЦБ Рубинова по делу о мошенничестве

Ведомости

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора Банка России Дмитрия Рубинова по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Бывший топ-менеджер подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.

Рубинову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания или экстрадиции на территорию России.

В августе 2022 г. Рубинова также заочно арестовали по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). «Коммерсантъ» писал, что в 2020 г. ему заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по эпизоду хищения денежных средств из ПИР-банка. После чего он также был обвинен в организации вымогательства по ст. 163 УК РФ и похищении трех человек по ст. 126 УК РФ, одним из которых был ребенок двух лет.

По данным газеты, Рубинов проживает в Израиле, где занимается развитием IT-проектов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных