Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера ЦБ Рубинова по делу о мошенничестве
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора Банка России Дмитрия Рубинова по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Бывший топ-менеджер подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
Рубинову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания или экстрадиции на территорию России.
В августе 2022 г. Рубинова также заочно арестовали по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). «Коммерсантъ» писал, что в 2020 г. ему заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по эпизоду хищения денежных средств из ПИР-банка. После чего он также был обвинен в организации вымогательства по ст. 163 УК РФ и похищении трех человек по ст. 126 УК РФ, одним из которых был ребенок двух лет.
По данным газеты, Рубинов проживает в Израиле, где занимается развитием IT-проектов.