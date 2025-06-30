Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера ЦБ Рубинова по делу о мошенничестве

В августе 2022 г. Рубинова также заочно арестовали по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). «Коммерсантъ» писал, что в 2020 г. ему заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по эпизоду хищения денежных средств из ПИР-банка. После чего он также был обвинен в организации вымогательства по ст. 163 УК РФ и похищении трех человек по ст. 126 УК РФ, одним из которых был ребенок двух лет.