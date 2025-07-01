Путин выразил соболезнования семьям жертв атаки ВСУ на Ижевск
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате удара ВСУ по предприятию в Ижевске. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, доложивший президенту о последствиях атаки украинских беспилотников.
По данным региональных властей, в результате атаки погибли три человека, еще 35 получили ранения, из них 10 находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, включая поддержку специалистов федеральных медцентров.
«Вся необходимая помощь семьям погибших и пострадавших будет оказана», – добавил Бречалов.
Утром 1 июля глава Удмуртии сообщил об атаке украинского беспилотника на одно из предприятий Ижевска. Он лично посетил место происшествия, где оперативные службы ликвидировали возгорание. По его словам, тяжелораненые получают необходимую медицинскую помощь в больнице города, с пострадавшими работают психологи.
Минздрав республики запустил горячую линию для получения информации о состоянии пострадавших, доставленных в Первую республиканскую клиническую больницу.
В связи с трагедией администрация Ижевска отменила все массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля. Среди них – события, посвященные Дню ветерана боевых действий, включая автопробег, концерт в Летнем саду имени М. Горького и световую инсталляцию на светомузыкальном фонтане. Кроме того, 2 июля не состоится митинг-концерт, приуроченный к пятилетию присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести».