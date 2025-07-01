Путин выразил соболезнования семьям жертв атаки ВСУ на Ижевск

В связи с трагедией администрация Ижевска отменила все массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля. Среди них – события, посвященные Дню ветерана боевых действий, включая автопробег, концерт в Летнем саду имени М. Горького и световую инсталляцию на светомузыкальном фонтане. Кроме того, 2 июля не состоится митинг-концерт, приуроченный к пятилетию присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести».