Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Путин выразил соболезнования семьям жертв атаки ВСУ на Ижевск

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате удара ВСУ по предприятию в Ижевске. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, доложивший президенту о последствиях атаки украинских беспилотников.

По данным региональных властей, в результате атаки погибли три человека, еще 35 получили ранения, из них 10 находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, включая поддержку специалистов федеральных медцентров.

«Вся необходимая помощь семьям погибших и пострадавших будет оказана», – добавил Бречалов.

Утром 1 июля глава Удмуртии сообщил об атаке украинского беспилотника на одно из предприятий Ижевска. Он лично посетил место происшествия, где оперативные службы ликвидировали возгорание. По его словам, тяжелораненые получают необходимую медицинскую помощь в больнице города, с пострадавшими работают психологи.

Минздрав республики запустил горячую линию для получения информации о состоянии пострадавших, доставленных в Первую республиканскую клиническую больницу.

В связи с трагедией администрация Ижевска отменила все массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля. Среди них – события, посвященные Дню ветерана боевых действий, включая автопробег, концерт в Летнем саду имени М. Горького и световую инсталляцию на светомузыкальном фонтане. Кроме того, 2 июля не состоится митинг-концерт, приуроченный к пятилетию присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных