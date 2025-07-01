Минтранс рассказал о планах сократить потребление дизтоплива в России на 25%
Минтранс планирует уменьшить использование дизельного топлива в стране на 25% к 2030 г., сообщил статс-секретарь – заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев на встрече представителей высокого уровня Глобального форума по устойчивому транспорту в Тяньцзине. Его слова передает пресс-служба ведомства.
«Большое внимание уделяется использованию низкоуглеродных видов топлива. Вносим вклад в снижение транспортных выбросов: внедряем электросуда на реках и двухтопливные паромы, продолжаем электрификацию железных дорог и перевод тепловозов на газ», – рассказал Зверев.
По его словам, Россия для реализации этой цели и развития устойчивого транспорта расширяет использование возобновляемых источников энергии в рамках транспортной инфраструктуры, а также модернизирует подвижной состав железнодорожного и городского электротранспорта.
17 июня правительство РФ установило приоритет для экологичного транспорта при госзакупках для государственных и муниципальных нужд. Согласно новой норме, необходимо сначала рассматривать технику, которая работает на газомоторном топливе, а также электромобили. Во вторую очередь в процессе госзакупок будут приобретаться автомобили с двигателями на дизельном топливе и бензине.