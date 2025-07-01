Минтранс рассказал о планах сократить потребление дизтоплива в России на 25%

17 июня правительство РФ установило приоритет для экологичного транспорта при госзакупках для государственных и муниципальных нужд. Согласно новой норме, необходимо сначала рассматривать технику, которая работает на газомоторном топливе, а также электромобили. Во вторую очередь в процессе госзакупок будут приобретаться автомобили с двигателями на дизельном топливе и бензине.