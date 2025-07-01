Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Минтранс рассказал о планах сократить потребление дизтоплива в России на 25%

Ведомости

Минтранс планирует уменьшить использование дизельного топлива в стране на 25% к 2030 г., сообщил статс-секретарь – заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев на встрече представителей высокого уровня Глобального форума по устойчивому транспорту в Тяньцзине. Его слова передает пресс-служба ведомства.

«Большое внимание уделяется использованию низкоуглеродных видов топлива. Вносим вклад в снижение транспортных выбросов: внедряем электросуда на реках и двухтопливные паромы, продолжаем электрификацию железных дорог и перевод тепловозов на газ», – рассказал Зверев.

По его словам, Россия для реализации этой цели и развития устойчивого транспорта расширяет использование возобновляемых источников энергии в рамках транспортной инфраструктуры, а также модернизирует подвижной состав железнодорожного и городского электротранспорта.

17 июня правительство РФ установило приоритет для экологичного транспорта при госзакупках для государственных и муниципальных нужд. Согласно новой норме, необходимо сначала рассматривать технику, которая работает на газомоторном топливе, а также электромобили. Во вторую очередь в процессе госзакупок будут приобретаться автомобили с двигателями на дизельном топливе и бензине.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных