Суд лишил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова госнаград

Суд назначил Иванову наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии, а также штраф в размере 100 млн руб. Бывший замминистра признан виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при покупке паромов для Керченской переправы на сумму больше 216 млн руб., а также в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц».