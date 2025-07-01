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Суд лишил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова госнаград

Ведомости

Мосгорсуд лишил государственных наград бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, осужденного за хищения на 4,1 млрд руб. Об этом сообщили в приговоре суда.

У Иванова отозваны орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и звание почетного строителя.

Суд назначил Иванову наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии, а также штраф в размере 100 млн руб. Бывший замминистра признан виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при покупке паромов для Керченской переправы на сумму больше 216 млн руб., а также в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц».

Второй фигурант дела – подчиненный Иванова Антон Филатов – получил 12,5 года колонии и штраф в размере 25 млн руб.

В своем последнем слове экс-замминистра заявлял, что его «есть за что судить, но точно не за растрату». По словам Иванова, за приобретение двух паромов, которые стали предметом уголовного преследования, он был удостоен государственной награды. Однако позднее следствие квалифицировало его действия как преступные.

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