РКН с начала года заблокировал свыше 15 000 разжигающих вражду ресурсов

Субботин отметил, что подобные ресурсы используются в том числе для организации различных протестов во время подготовки к единому дню голосования. Они также помогают участникам экстремистских движений распространять свои идеи и материалы для нарушения территориальной целостности Российской Федерации. Кроме того, среди заблокированных материалов были те, где РКН зафиксировал «продвижение сепаратистской повестки, связанной с пропагандой идей выхода из состава Российской Федерации, в том числе насильственным путем».