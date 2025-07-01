РКН с начала года заблокировал свыше 15 000 разжигающих вражду ресурсов
С начала 2025 г. Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к более чем 15 000 ресурсам, сообществам, каналам в интернет-пространстве, а также отдельным материалам, которые разжигают межнациональные и межконфессиональные конфликты в РФ. Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, передает ТАСС.
Субботин отметил, что подобные ресурсы используются в том числе для организации различных протестов во время подготовки к единому дню голосования. Они также помогают участникам экстремистских движений распространять свои идеи и материалы для нарушения территориальной целостности Российской Федерации. Кроме того, среди заблокированных материалов были те, где РКН зафиксировал «продвижение сепаратистской повестки, связанной с пропагандой идей выхода из состава Российской Федерации, в том числе насильственным путем».
18 июня надзорное ведомство ограничило доступ к платформе для писателей Wattpad за нарушение российского законодательства, в том числе за пропаганду ЛГБТ