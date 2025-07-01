В «Пулково» предложили альтернативу платным зонам для курения
Вместо комнат для курения в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково», вход в которые с 30 июня стал платным, можно воспользоваться оборудованной для этого зоной на улице перед зданием терминала, сообщила пресс-служба аэропорта.
За каждый проход в специальную комнату в авиагавани запросили 500 руб. Тогда в «Пулково» уточняли, что аэропорт не обязан предоставлять бесплатное посещение зон для курения, поскольку их содержание требует расходов на уборку и обслуживание. Пресс-служба подчеркнула, что такие комнаты отсутствуют в большинстве аэропортов.
Как отмечено в публикации, 20% вырученных средств от платных помещений будут направлены в благотворительные организации, которые помогают людям бороться с раком легких.