В Забайкалье восемь человек пострадали при аварийной посадке Ан-2

Читинская транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета Ан-2. Как сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале, проверка направлена на соблюдение законодательства о безопасности полетов. По предварительным данным, жертв в результате инцидента нет. На месте происшествия продолжают работать следственные органы для установления всех обстоятельств случившегося.