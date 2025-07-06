В Забайкалье восемь человек пострадали при аварийной посадке Ан-2
В Читинском районе Забайкальского края самолет Ан-2 авиаклуба ДОСААФ совершил аварийную посадку через несколько минут после взлета. На борту находились 10 парашютистов и пилот, восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает МЧС Забайкальского края.
Инцидент произошел в районе садоводческого товарищества «Топограф». По данным МЧС, возгорания после посадки не произошло.
Читинская транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета Ан-2. Как сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале, проверка направлена на соблюдение законодательства о безопасности полетов. По предварительным данным, жертв в результате инцидента нет. На месте происшествия продолжают работать следственные органы для установления всех обстоятельств случившегося.