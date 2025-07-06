СК возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье

По информации читинского транспортного прокурора, инцидент произошел через несколько минут после взлета в районе садоводческого товарищества «Топограф». Причиной в прокуратуре назвали неисправность двигателя. Губернатор Забайкалья александр Осипов сообщал о девяти пострадавших, которые получают помощь в Краевой клинической больнице, еще один человек отказался от госпитализации.