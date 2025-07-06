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СК возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье

Ведомости

Военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело по факту аварийной посадки в Забайкалье самолета Ан-2т авиаклуба ДОСААФ, в результате которого пострадали 10 человек. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Самолет Ан-2, как стало известно ранее, 6 июля совершил аварийную посадку в Читинском районе Забайкальского края из-за технической неисправности двигателя. На борту находилось 11 человек, при жесткой посадке они получили телесные повреждения различной степени тяжести, напомнили в СК. 

Уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна) возбудил военный следственный отдел СК РФ по Читинскому гарнизону. 

По информации читинского транспортного прокурора, инцидент произошел через несколько минут после взлета в районе садоводческого товарищества «Топограф». Причиной в прокуратуре назвали неисправность двигателя. Губернатор Забайкалья александр Осипов сообщал о девяти пострадавших, которые получают помощь в Краевой клинической больнице, еще один человек отказался от госпитализации.

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