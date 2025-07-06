Росавиация объявила об отмене ограничений на работу трех аэропортов
Росавиация объявила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в трех аэропортах. Об этом рассказал официальный представитель авиарегулятора Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Решение коснулось аэропортов в следующих городах: Иваново (Южный), (Донское) и Ярославль (Туношна).
Изначально ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации на фоне продолжающихся атак украинских дронов.
Незадолго до этого Росавиация сообщила, что санкт-петербургский аэропорт Пулково было решено открыть на прием воздушных судов с 21:30 до 22:30 мск.
На этой неделе Росавиация неоднократно ограничивала работу ряда российских аэропортов. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), из-за введения ограничений в воздушных гаванях в Центральной России отменены и задержаны как минимум 500 рейсов.