Губернатор Камчатки объяснил причину ограничений мобильного интернета
Временные ограничения в работе мобильного интернета и геопозиции на Камчатке связаны с усилением мер безопасности и необходимы для обеспечения безопасности жителей. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Солодов напомнил о масштабных учениях по предотвращению диверсий, которые проводились с середины июня при участии Минобороны России и смежных структур. Он назвал задачей властей предотвратить и сделать невозможным проведение диверсий в Камчатском крае.
«В этой связи были отработаны регламенты взаимодействия, включая ограничения навигации в Авачинской губе, использования интернета, геопозиционирования», – пояснил глава региона.
На фоне атак со стороны Украины ограничения мобильного интернета применялись в нескольких российских регионах. 4 июля в Чувашии ограничили работу интернета из-за угрозы атаки беспилотников. Днем ранее в ряде муниципалитетов Ростовской области также временно ограничивали работу мобильного интернета из-за ударов дронов. В конце июня временные сбои в работе мобильного интернета возникли в Краснодарском крае. Их причиной стало введение ограничений при появлении сигнала «Беспилотная опасность».
7 июля Минобороны России сообщало об уничтожении ночью 91 украинского беспилотника самолетного типа над регионами страны. Системы противовоздушной обороны отразили атаки над Белгородской, Курской, Липецкой, Брянской, Воронежской, Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской, Орловской и Владимирской областями, Московским регионом, акваторией Черного моря и Крымом.