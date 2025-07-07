Губернатор Камчатки объяснил причину ограничений мобильного интернета

На фоне атак со стороны Украины ограничения мобильного интернета применялись в нескольких российских регионах. 4 июля в Чувашии ограничили работу интернета из-за угрозы атаки беспилотников. Днем ранее в ряде муниципалитетов Ростовской области также временно ограничивали работу мобильного интернета из-за ударов дронов. В конце июня временные сбои в работе мобильного интернета возникли в Краснодарском крае. Их причиной стало введение ограничений при появлении сигнала «Беспилотная опасность».