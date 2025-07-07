Дом в Ершове Саратовской области частично обрушился из-за возгорания

Все находившиеся в здании люди эвакуируются с помощью оперативных служб. Как отметил глава области, сейчас идет тушение возгорания. К дому выехал начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин. Он назначен ответственным за ликвидацию последствий пожара.