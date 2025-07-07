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Дом в Ершове Саратовской области частично обрушился из-за возгорания

Ведомости

В многоквартирном доме в Ершове Саратовской области произошло возгорание, в результате чего частично обрушился последний этаж, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин. Пострадало три квартиры. Среди жителей дома жертв нет, по предварительным данным.

Все находившиеся в здании люди эвакуируются с помощью оперативных служб. Как отметил глава области, сейчас идет тушение возгорания. К дому выехал начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин. Он назначен ответственным за ликвидацию последствий пожара.

Прокуратура Саратовской области подчеркнула, что начала проверку по факту хлопка газо-воздушной смеси в доме по адресу ул. Космонавтов, 11. На место происшествия выехал прокурор района Константин Чудаев.

По данным ГУМЧС по региону, пожар локализован в 15:02 (14:02 мск), передает «РИА Новости».

В ночь на 3 июля в городе Котовске Тамбовской области произошел пожар на одном из предприятий. Тогда погибли три человека, двое пострадавших были госпитализированы. Возгорание случилось из-за нарушения технологических процессов.

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