Актер Игорь Верник не пострадал в ДТП

В театральном агентстве «Арт-партнер XXI» сообщили, что в связи с тем, что Верник попал в аварию, спектакль с его участием «Торговцы резиной», запланированный на 7 июля, перенесли на 13 октября. В агентстве пояснили, что отмена спектакля связана с «болезнью» актера, которую он получил из-за ДТП.