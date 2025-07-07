В Москве арендаторов электросамокатов оштрафовали около 40 000 раз за 3,5 месяца

По словам Ликсутова, всего с начала сезона проката в Москве было совершено 32 млн поездок. При этом он отметил, что администрация заблокировала примерно 32 000 аккаунтов, не прошедших авторизацию на официальном городском портале mos.ru. Заммэра также рассказал о количестве медленных зон для передвижения на самокатах. В Москве их сейчас 350.