Газета
Телеграм
Главная / Общество /

В Москве арендаторов электросамокатов оштрафовали около 40 000 раз за 3,5 месяца

Ведомости

Операторы кикшеринга выдали примерно 40 000 штрафов столичным пользователям прокатных самокатов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает ТАСС. Такое количество штрафов было зафиксировано за 3,5 месяца.

По словам Ликсутова, всего с начала сезона проката в Москве было совершено 32 млн поездок. При этом он отметил, что администрация заблокировала примерно 32 000 аккаунтов, не прошедших авторизацию на официальном городском портале mos.ru. Заммэра также рассказал о количестве медленных зон для передвижения на самокатах. В Москве их сейчас 350.

В апреле сообщалось, что операторы выписали более 26 000 штрафов пользователям в 2025 г. по всей России. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2024 г. Увеличение числа штрафов операторы связали с ростом спроса на поездки, а также с ростом эффективности механик выявления нарушителей.

В конце июня стало известно, что почти каждый пятый человек получал травмы, катаясь на электросамокате. Регулярно ездят на электросамокатах 20% россиян, из них 49% катаются на них ради развлечения, а 45% используют их как удобный и быстрый способ добраться до метро или нужного места.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных