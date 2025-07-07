В Москве арендаторов электросамокатов оштрафовали около 40 000 раз за 3,5 месяца
Операторы кикшеринга выдали примерно 40 000 штрафов столичным пользователям прокатных самокатов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает ТАСС. Такое количество штрафов было зафиксировано за 3,5 месяца.
По словам Ликсутова, всего с начала сезона проката в Москве было совершено 32 млн поездок. При этом он отметил, что администрация заблокировала примерно 32 000 аккаунтов, не прошедших авторизацию на официальном городском портале mos.ru. Заммэра также рассказал о количестве медленных зон для передвижения на самокатах. В Москве их сейчас 350.
В апреле сообщалось, что операторы выписали более 26 000 штрафов пользователям в 2025 г. по всей России. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2024 г. Увеличение числа штрафов операторы связали с ростом спроса на поездки, а также с ростом эффективности механик выявления нарушителей.
В конце июня стало известно, что почти каждый пятый человек получал травмы, катаясь на электросамокате. Регулярно ездят на электросамокатах 20% россиян, из них 49% катаются на них ради развлечения, а 45% используют их как удобный и быстрый способ добраться до метро или нужного места.