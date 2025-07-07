Израильская авиакомпания Israir возобновит полеты в Сочи с августа

Согласно указаниям Росавиации, в настоящий момент разрешения на полеты в Израиль остаются частично ограниченными. Рейсы запрещены с 01:00 до 07:00, а их выполнение с 07:00 до 01:00 возможно при условии оценки рисков в соответствии с руководством ИКАО по полетам над зонами конфликтов. Указания действуют до 02:59 мск 12 июля.