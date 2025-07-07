Израильская авиакомпания Israir возобновит полеты в Сочи с августа
Израильская авиакомпания Israir возобновит в августе полеты в Сочи после нескольких лет перерыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство туризма Израиля.
Планируется, что Israir будет осуществлять полеты в Сочи несколько раз в неделю. Сейчас на этом направлении работают российские авиакомпании Red Wings и «Азимут».
24 июня Израиль и Иран объявили о прекращении огня. Обострение конфликта между странами произошло 13 июня. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала ряд военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив. 22 июня к противостоянию присоединились США, которые нанесли удар по ядерным объектам республики.
Согласно указаниям Росавиации, в настоящий момент разрешения на полеты в Израиль остаются частично ограниченными. Рейсы запрещены с 01:00 до 07:00, а их выполнение с 07:00 до 01:00 возможно при условии оценки рисков в соответствии с руководством ИКАО по полетам над зонами конфликтов. Указания действуют до 02:59 мск 12 июля.