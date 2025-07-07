Суд лишил экс-замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова звания генерал-полковника
235-й гарнизонный военный суд лишил бывшего замглавы Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Халила Арсланова звания генерал-полковника и военных наград. Об этом «РИА Новости» сообщили в суде.
Военный суд избрал ему меру наказания 7 июля в виде 17 лет колонии строгого режима. Арсланова признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Кроме того, экс-замглавы Генштаба ВС РФ назначили штраф в двукратном размере от суммы взятки – более 24 млн руб.
Генерала-полковника Арсланова задержали в 2020 г. Летом 2022 г. стало известно, что дело будет слушаться в закрытом режиме, так как в материалах Генпрокуратуры содержится служебная тайна.
Среди других фигурантов по делу были бывший начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов и бывший военпред Игорь Яковлев. По данным следствия, ими были закуплены маршрутизаторы и другое оборудование, которое только собиралось в России, но производилось в Китае, на сумму 1,6 млрд руб. При этом указаны были российские производители.