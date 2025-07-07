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Суд приговорил экс-замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова к 17 годам колонии

Его признали виновным в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере
Ведомости

Военный суд приговорил бывшего замглавы Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Халила Арсланова к 17 годам колонии за взятку и мошенничество. Об этом «Ведомостям» сообщили в суде.

Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Уточняется, что Арсланов будет отбывать наказание в колонии строгого режима. 

Кроме того, экс-замглавы Генштаба ВС РФ назначили штраф в двукратном размере от суммы взятки – более 24 млн руб.

Генерала-полковника Арсланова задержали в 2020 г. Летом 2022 г. стало известно, что дело будет слушаться в закрытом режиме, так как в материалах Генпрокуратуры содержится служебная тайна.

Среди других фигурантов по делу были бывший начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов и бывший военпред Игорь Яковлев. По данным следствия, ими были закуплены маршрутизаторы и другое оборудование, которое только собиралось в России, но производилось в Китае, на сумму 1,6 млрд руб. При этом указаны были российские производители.

20 мая стало известно, что прокуратура потребовала 19 лет лишения свободы в качестве наказания по делу Арсланова.

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