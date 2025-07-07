Росавиация: все аэропорты России принимают и отправляют рейсы

По состоянию на 20:00 мск с начала 7 июля московское «Шереметьево» обслужило 562 рейса, петербургское «Пулково» – 442 рейса, аэропорт Нижнего Новгорода – 38 рейсов. Отмечается, что расписание в этих аэропортах продолжает стабилизироваться, скоплений людей в терминалах почти нет.