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Росавиация: все аэропорты России принимают и отправляют рейсы

Ведомости

Все аэропорты России принимают и отправляют рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

По состоянию на 20:00 мск с начала 7 июля московское «Шереметьево» обслужило 562 рейса, петербургское «Пулково» – 442 рейса, аэропорт Нижнего Новгорода – 38 рейсов. Отмечается, что расписание в этих аэропортах продолжает стабилизироваться, скоплений людей в терминалах почти нет.

За последние двое суток в ряде российских аэропортов, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, произошел масштабный коллапс. На фоне введения ограничений в воздушном пространстве авиакомпании отменили сотни рейсов, еще тысячи были задержаны.

7 июля все российские аэропорты работали в штатном режиме, однако сохраняются локальные сложности.

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