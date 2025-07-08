Умерла дрессировщица слонов Нина Корнилова

Нина Корнилова родилась 25 декабря 1926 г. В 1944 г. она была зачислена в аттракцион «Слоны и танцовщицы», которым руководил отец ее будущего мужа Александр Корнилов. При участии Нины Корниловой в 1971 г. был запущен новый аттракцион со слонами, а также представлен оригинальный трюк – с подкидной доски, которую ногой отбивал один слон, артистка приземлялась на голову другого слона. Этот номер был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В 2000 г. Корнилова была удостоена почетного звания «заслуженная артистка Российской Федерации».