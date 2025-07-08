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Умерла дрессировщица слонов Нина Корнилова

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Заслуженная артистка России, дрессировщица слонов Нина Корнилова умерла в возрасте 98 лет. Об этом сообщается на сайте Российской государственной цирковой компании.

В цирковой компании потерю назвали невосполнимой. В сообщении подчеркнуто, что за годы своей карьеры она воспитала не одно поколение артистов, «щедро делясь своими знаниями и опытом». Нину Корнилову также назвали примером стойкости, высочайшего профессионализма и безграничной любви к цирковому искусству.

Нина Корнилова родилась 25 декабря 1926 г. В 1944 г. она была зачислена в аттракцион «Слоны и танцовщицы», которым руководил отец ее будущего мужа Александр Корнилов. При участии Нины Корниловой в 1971 г. был запущен новый аттракцион со слонами, а также представлен оригинальный трюк – с подкидной доски, которую ногой отбивал один слон, артистка приземлялась на голову другого слона. Этот номер был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В 2000 г. Корнилова была удостоена почетного звания «заслуженная артистка Российской Федерации».

До самых преклонных лет Нина Корнилова следила за выступлениями, кормила животных, присутствовала на репетициях и представлениях. Семейное дело продолжает внук Андрей Дементьев-Корнилов, лауреат многочисленных международных цирковых конкурсов и фестивалей. 

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