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«Сбер» сообщил о резком снижении объема хищений по схеме NFC Gate

Ведомости

Еженедельный объем хищений денежных средств у россиян по мошеннической схеме с применением технологии NFC Gate сократился почти в семь раз за месяц – с 3,3 млрд руб. до 500 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Сбербанк.

По данным банка, схема заключается в установке злоумышленниками вредоносного приложения на Android-устройства. Жертву просят приложить банковскую карту к телефону и ввести PIN-код. Считывание данных происходит через модуль NFC, после чего информация передается мошенникам, находящимся у банкомата. Используя полученные данные, преступники получают доступ к счетам и снимают средства.

Также распространяется «обратная» схема: вредоносное ПО ретранслирует сигнал с карты мошенника через устройство жертвы. Потерпевшему с наличными предлагают внести деньги в банкомат якобы на «безопасный счет», но средства уходят на карту преступника.

С целью противодействия «Сбер» совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) разработал онлайн-модель выявления подобных операций. В транзакционном потоке НСПК выделяет подозрительные транзакции, а банки блокируют причастных к схеме «дропов». Банк России также направил участникам рынка рекомендации по борьбе с технологией NFC Gate.

С момента запуска в конце 2023 г. сервиса «Добрая воля» банки вернули гражданам почти 100 млн руб., похищенных мошенниками, и эта сумма продолжает расти, рассказал заместитель директора операционно-технологического департамента компании Георгий Дорофеев на Технологической конференции НСПК 23 июня.

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