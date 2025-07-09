«Сбер» сообщил о резком снижении объема хищений по схеме NFC Gate

Еженедельный объем хищений денежных средств у россиян по мошеннической схеме с применением технологии NFC Gate сократился почти в семь раз за месяц – с 3,3 млрд руб. до 500 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Сбербанк.