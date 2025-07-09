«Сбер» сообщил о резком снижении объема хищений по схеме NFC Gate
По данным банка, схема заключается в установке злоумышленниками вредоносного приложения на Android-устройства. Жертву просят приложить банковскую карту к телефону и ввести PIN-код. Считывание данных происходит через модуль NFC, после чего информация передается мошенникам, находящимся у банкомата. Используя полученные данные, преступники получают доступ к счетам и снимают средства.
Также распространяется «обратная» схема: вредоносное ПО ретранслирует сигнал с карты мошенника через устройство жертвы. Потерпевшему с наличными предлагают внести деньги в банкомат якобы на «безопасный счет», но средства уходят на карту преступника.
С целью противодействия «Сбер» совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) разработал онлайн-модель выявления подобных операций. В транзакционном потоке НСПК выделяет подозрительные транзакции, а банки блокируют причастных к схеме «дропов». Банк России также направил участникам рынка рекомендации по борьбе с технологией NFC Gate.
С момента запуска в конце 2023 г. сервиса «Добрая воля» банки вернули гражданам почти 100 млн руб., похищенных мошенниками, и эта сумма продолжает расти, рассказал заместитель директора операционно-технологического департамента компании Георгий Дорофеев на Технологической конференции НСПК 23 июня.