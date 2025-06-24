Банки вернули гражданам похищенные 100 млн рублей через сервис НСПК

Сервис работает через платформу диспутов НСПК и предоставляет участникам возможность добровольно договариваться и возвращать похищенные у граждан средства без привязки к конкретному платежу и каналу хищения. «Добрая воля» позволяет банкам возвращать похищенные средства, в случае если банк – получатель платежа заблокировал сумму для перевода мошеннику и принимает решение вернуть средства обратно, объясняет руководитель управления претензий и возвратов Т-банка Алексей Дианов.