Банки вернули гражданам похищенные 100 млн рублей через сервис НСПК

Банки вернули гражданам похищенные 100 млн рублей через сервис НСПКДля мотивации банков НСПК хочет ввести межбанковское вознаграждение
С момента запуска в конце 2023 г. сервиса «Добрая воля» Национальной системой платежных карт (НСПК) банки вернули гражданам почти 100 млн руб., похищенных мошенниками, и эта сумма продолжает расти, рассказал заместитель директора операционно-технологического департамента компании Георгий Дорофеев на Технологической конференции НСПК 23 июня.
Сервис работает через платформу диспутов НСПК и предоставляет участникам возможность добровольно договариваться и возвращать похищенные у граждан средства без привязки к конкретному платежу и каналу хищения. «Добрая воля» позволяет банкам возвращать похищенные средства, в случае если банк – получатель платежа заблокировал сумму для перевода мошеннику и принимает решение вернуть средства обратно, объясняет руководитель управления претензий и возвратов Т-банка Алексей Дианов.