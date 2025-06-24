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Банки вернули гражданам похищенные 100 млн рублей через сервис НСПК

Для мотивации банков НСПК хочет ввести межбанковское вознаграждение
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

С момента запуска в конце 2023 г. сервиса «Добрая воля» Национальной системой платежных карт (НСПК) банки вернули гражданам почти 100 млн руб., похищенных мошенниками, и эта сумма продолжает расти, рассказал заместитель директора операционно-технологического департамента компании Георгий Дорофеев на Технологической конференции НСПК 23 июня.

Сервис работает через платформу диспутов НСПК и предоставляет участникам возможность добровольно договариваться и возвращать похищенные у граждан средства без привязки к конкретному платежу и каналу хищения. «Добрая воля» позволяет банкам возвращать похищенные средства, в случае если банк – получатель платежа заблокировал сумму для перевода мошеннику и принимает решение вернуть средства обратно, объясняет руководитель управления претензий и возвратов Т-банка Алексей Дианов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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