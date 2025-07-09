В Индии при крушении истребителя Jaguar погибли два пилота

30 июня в Кулебакском районе Нижегородской области потерпел крушение военный истребитель Су-27. Авария произошла во время учебного полета. В Минобороны сообщили, что оба члена экипажа живы. Экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался. По данным оборонного ведомства, при заходе на посадку произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси. Экипаж предпринял несколько попыток по устранению неисправности в полете, но ситуация не изменилась. В результате самолет упал в безлюдном районе.