Газета
Телеграм
Главная / Общество /

В Индии при крушении истребителя Jaguar погибли два пилота

Ведомости

Истребитель-бомбардировщик Jaguar индийских военно-воздушных сил (ВВС) потерпел крушение в Раджастхане на северо-западе Индии во время тренировочного полета. Оба пилота погибли. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на ВВС страны.

Авиакатастрофа произошла 9 июля в 13:25 по местному времени (10:25 мск). Самолет потерпел крушение в поле. На его борту находились два пилота. ВВС Индии выразили сожаление из-за их гибели. Расследованием обстоятельств произошедшего займется специальная комиссия.

30 июня в Кулебакском районе Нижегородской области потерпел крушение военный истребитель Су-27. Авария произошла во время учебного полета. В Минобороны сообщили, что оба члена экипажа живы. Экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался. По данным оборонного ведомства, при заходе на посадку произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси. Экипаж предпринял несколько попыток по устранению неисправности в полете, но ситуация не изменилась. В результате самолет упал в безлюдном районе.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных