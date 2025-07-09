В Индии при крушении истребителя Jaguar погибли два пилота
Истребитель-бомбардировщик Jaguar индийских военно-воздушных сил (ВВС) потерпел крушение в Раджастхане на северо-западе Индии во время тренировочного полета. Оба пилота погибли. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на ВВС страны.
Авиакатастрофа произошла 9 июля в 13:25 по местному времени (10:25 мск). Самолет потерпел крушение в поле. На его борту находились два пилота. ВВС Индии выразили сожаление из-за их гибели. Расследованием обстоятельств произошедшего займется специальная комиссия.
30 июня в Кулебакском районе Нижегородской области потерпел крушение военный истребитель Су-27. Авария произошла во время учебного полета. В Минобороны сообщили, что оба члена экипажа живы. Экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался. По данным оборонного ведомства, при заходе на посадку произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси. Экипаж предпринял несколько попыток по устранению неисправности в полете, но ситуация не изменилась. В результате самолет упал в безлюдном районе.