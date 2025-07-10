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Мишустин: зерна и сахара в России хватает с избытком

Ведомости

Россия обеспечивает себя зерном и сахаром с избытком, увеличивая также объемы производства растительного масла, мяса и мясопродуктов, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства.

«Сохраняется устойчивая динамика по выполнению доктрины продовольственной безопасности. По ключевым показателям − зерну, сахару – обеспечиваем себя с избытком», – сказал Мишустин.

По его словам, в России также увеличивается масштаб использования семян отечественной селекции. Председатель правительства отметил рост их доли до 67%.

Мишустин подчеркнул, что сейчас аграрии используют не только зерновые, но и подсолнечник, сахарную свеклу и другие отечественные культуры. Он указал, что в 2024 г. Россия поставила рекорд по масличным культурам и рису, а также достигла «хороших результатов» по винограду, плодам и ягодам.

9 июля Мишустин в ходе главной стратегической сессии «Иннопрома» предупредил о том, что динамика промышленного производства в России остается положительной, хотя темпы и стали более умеренными. Он сказал, что замедление вынужденное и связано с необходимостью принятия сбалансированных решений в отношении макроэкономических показателей.

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