Мишустин: зерна и сахара в России хватает с избытком

Мишустин подчеркнул, что сейчас аграрии используют не только зерновые, но и подсолнечник, сахарную свеклу и другие отечественные культуры. Он указал, что в 2024 г. Россия поставила рекорд по масличным культурам и рису, а также достигла «хороших результатов» по винограду, плодам и ягодам.