Арбитра Головко отправили под домашний арест по делу «Торпедо»

20 июня МВД возбудило уголовное дело против Соболева и Скородумова. Их задержали, в домах и офисных помещениях фигурантов прошли обыски. Им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). По версии следствия, весной 2025 г. задержанные предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» вознаграждения на сумму более 1 млн руб. за выполнение определенных действий. В том числе, речь об обеспечении победы команды и назначении пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Так фигуранты пытались повлиять на результат по меньшей мере трех игр.