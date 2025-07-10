Арбитра Головко отправили под домашний арест по делу «Торпедо»
Суд отправил под домашний арест арбитра Богдана Головко по делу о договорном матче с участием футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
8 июля Головко задержали по подозрению в совершении сознательной ошибки в пользу московского «Торпедо» в матче последнего, 34-го, тура Первой лиги сезона 2024/25 против «Камаза» из Набережных Челнов. Операцию провели сотрудники МВД при содействии Российского футбольного союза (РФС).
«Ведмости. Спорт» писали, что 33-летнему арбитру грозит семь лет лишения свободы по ст.184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). В минувшем сезоне он отсудил 13 матчей Первой лиги, показав 36 желтых карточек и назначив три пенальти. В апреле Головко также отработал на двух играх РПЛ.
10 июля Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) принял решение исключить ФК «Торпедо» из числа участников Российской премьер‑лиги (РПЛ) 2025/26 гг. за попытки организации договорных матчей. Постановлено оштрафовать клуб на 5 млн руб. КДК также на пять лет запретил владельцу «Торпедо» Леониду Соболеву осуществлять деятельность, связанную с футболом. Директор Валерий Скородумов отстранен от связанной с футболом деятельности на 10 лет.
20 июня МВД возбудило уголовное дело против Соболева и Скородумова. Их задержали, в домах и офисных помещениях фигурантов прошли обыски. Им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). По версии следствия, весной 2025 г. задержанные предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» вознаграждения на сумму более 1 млн руб. за выполнение определенных действий. В том числе, речь об обеспечении победы команды и назначении пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Так фигуранты пытались повлиять на результат по меньшей мере трех игр.