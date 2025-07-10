Суд признал запрещенной информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР

В 2025 г. основной период ЕГЭ в России прошел с 23 мая по 23 июня. Он начался с экзаменов по литературе, химии и истории. 27 мая российские школьники прошли тестирование по базовой и профильной математике, 30 мая – по русскому языку. Всего на ЕГЭ в основной период были зарегистрированы 712 000 человек, из которых 637 000 – выпускники этого года.