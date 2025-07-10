Суд признал запрещенной информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР
Суд удовлетворил иск Люблинского межрайонного прокурора о признании информации о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и всероссийской проверочной работы (ВПР) запрещенной к распространению на территории РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте московской прокуратуры.
Основанием для обращения в суд стали предложения о покупке ответов на задания экзаменов и проверочных работ в сети интернет.
2 июля в Генпрокуратуре РФ сообщили, что органы прокуратуры Москвы, Краснодарского края, Московской и Ростовской областей направили иски о признании ответов на государственные экзамены для школьников 9-х и 11-х классов запрещенной к распространению информацией.
В 2025 г. основной период ЕГЭ в России прошел с 23 мая по 23 июня. Он начался с экзаменов по литературе, химии и истории. 27 мая российские школьники прошли тестирование по базовой и профильной математике, 30 мая – по русскому языку. Всего на ЕГЭ в основной период были зарегистрированы 712 000 человек, из которых 637 000 – выпускники этого года.