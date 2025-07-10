Минпромторг предложил добровольный эксперимент по маркировке кормовых добавок

Маркировка товаров в рамках государственной системы «Честный знак» уже показала свою эффективность. По данным заместителя министра промышленности и торговли РФ Екатерины Приезжевой на 28 апреля, внедрение системы принесло в бюджет России 1,2 трлн руб. Это заявление было сделано на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».