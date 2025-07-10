Минпромторг предложил добровольный эксперимент по маркировке кормовых добавок
Министерство промышленности и торговли РФ предложило провести добровольный эксперимент по маркировке кормовых добавок в упаковке. Проект постановления правительства предусматривает проведение эксперимента с 1 сентября текущего года по 31 августа 2026 г., сообщают «РИА Новости».
В пояснительной записке к документу указано, что проект направлен на отработку механизмов обеспечения оборота в России качественных, эффективных и безопасных кормовых добавок. Маркировка должна помочь защитить легальный рынок от фальсифицированных и контрафактных товаров.
Маркировка товаров в рамках государственной системы «Честный знак» уже показала свою эффективность. По данным заместителя министра промышленности и торговли РФ Екатерины Приезжевой на 28 апреля, внедрение системы принесло в бюджет России 1,2 трлн руб. Это заявление было сделано на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».
Основной вклад в бюджетные поступления внесла маркировка табачной продукции, которая составляет 50% от всех доходов, полученных благодаря системе.
Государственная система маркировки «Честный знак» внедряется в России поэтапно с 2019 г. Ее главная цель – противодействие нелегальному обороту товаров. На сегодняшний день, согласно данным Минпромторга, в стране маркируется 27 товарных групп, а еще в 13 категориях проводятся бесплатные добровольные эксперименты.