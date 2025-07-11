Власти Чувашии сообщили о гибели командира 155-й бригады морской пехоты
Командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Сергей Ильин погиб 2 июля в ходе спецоперации, сообщила администрация Умарского района Чувашии.
«Сергей Юрьевич с честью и отвагой выполнял боевые задачи, проявляя исключительное мужество и героизм», – говорится в сообщении.
Ильин родился в 1985 г. В 2007 г. окончил Казанское танковое училище и был определен на службу во Владивосток. В 2022 г. окончил Московскую военную академию Генерального штаба. Тогда же был направлен в зону спецоперации командиром десантно-штурмового батальона в районе населенного пункта Волноваха Донецкой народной республики (ДНР). За мужество, героизм и умелое командование был удостоен множества наград. Посмертно представлен к наградам «Герой Приморья» и «Герой Российской Федерации».