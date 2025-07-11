11 июля стало самым жарким днем в Москве в 2025 году

10 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал о рекордной температуре для этого дня в Москве. По данным станции ВДНХ, воздух прогрелся до +33,7 градуса, что на 0,3 градуса превысило предыдущий рекорд, установленный в 1996 г.