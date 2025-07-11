11 июля стало самым жарким днем в Москве в 2025 году
11 июля установило температурный рекорд в Москве с начала 2025 г. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По данным на 15:00 мск, базовая метеостанция ВДНХ зафиксировала температуру в 34,1 градуса тепла.
«Это на 0,2 градуса выше, чем было вчера, и, таким образом, нынешний день стал самым теплым с начала года», – рассказал синоптик.
По его словам, точное значение максимальной температуры дня станет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимального термометра.
В центре столицы, на метеостанции Балчуг, воздух прогрелся до 35,2 градусов. В Подмосковье самыми жаркими точками стали Серебряные Пруды и Зарайск, где температура достигла 35,4 градусов.
10 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал о рекордной температуре для этого дня в Москве. По данным станции ВДНХ, воздух прогрелся до +33,7 градуса, что на 0,3 градуса превысило предыдущий рекорд, установленный в 1996 г.