Турпоток в Москву увеличился в 2,5 раза с 2010 года
Туристический поток в Москву возрос в 2,5 раза с 2010 г. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости».
По его словам, за последние годы турпоток на фоне пандемии коронавируса и других причин упал во всем мире. При этом в 2024 г. Москву посетили 26 млн туристов, что превысило рекордный показатель 2019 г., когда в столице находились 24 млн отдыхающих. Собянин обратил внимание, что большую часть из них составили российские туристы.
«И туристический оборот уже вырос, бюджетные доходы если считать, то примерно четверть трлн в городской бюджет. То есть это такой реальный сектор экономики», – подчеркнул мэр.
30 мая Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о снижении продаж туров по стране на лето на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Основном фактором этого стал временный запрет на пользование пляжами в Анапе. Если исключить из расчета Краснодарский край, где другие курорты также показали снижение количества бронирований, то прирост продаж составил бы 14% год к году.
Наиболее популярными внутренними направлениями на лето стали Краснодарский край (39%), Крым (17%), Кавказские Минеральные Воды (13%), Санкт-Петербург (6%) и Подмосковье (4,3%). В топ-10 также вошли Москва, Калининградская область, Дагестан и Северный Кавказ, Алтай.