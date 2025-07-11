Турпоток в Москву увеличился в 2,5 раза с 2010 года

30 мая Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о снижении продаж туров по стране на лето на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Основном фактором этого стал временный запрет на пользование пляжами в Анапе. Если исключить из расчета Краснодарский край, где другие курорты также показали снижение количества бронирований, то прирост продаж составил бы 14% год к году.