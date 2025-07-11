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Путин поручил повысить вознаграждения олимпийцам и тренерам с 2026 года

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С 2026 г. в России увеличат вознаграждения спортсменам и тренерам, готовящих чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в нормативные правовые акты РФ изменений, касающихся уточнения условий назначения и выплаты тренерам, осуществлявшим подготовку чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией», – говорится в поручении.

Также предусмотрят увеличение размеров премий российским спортсменам и тренерам по итогам выступлений на крупнейших соревнованиях без ограничения верхней границы возраста.

Срок исполнения поручения установлен до 1 декабря 2025 г. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

30 июня стало известно, что в 2025 г. спортивные федерации получат отчисления от букмекеров без проведения конкурса. Но потратить эти средства можно будет исключительно на развитие детско-юношеского, массового и адаптивного спорта. Согласно проекту приказа Минспорта, заявки на финансирование должны сопровождаться проектом сметы, а объем расходов – быть сопоставимым с затратами прошлого года с учетом инфляции.

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