Путин поручил повысить вознаграждения олимпийцам и тренерам с 2026 года

30 июня стало известно, что в 2025 г. спортивные федерации получат отчисления от букмекеров без проведения конкурса. Но потратить эти средства можно будет исключительно на развитие детско-юношеского, массового и адаптивного спорта. Согласно проекту приказа Минспорта, заявки на финансирование должны сопровождаться проектом сметы, а объем расходов – быть сопоставимым с затратами прошлого года с учетом инфляции.