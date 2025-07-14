Хинштейн: погибшим при ударе ВСУ по пляжу в Курске присвоят региональные награды
Курские власти подготовят представление о присвоении региональных наград погибшим при украинской атаке на пляж в Курске. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам заседания регионального правительства.
К награде в том числе будет представлен пятилетний мальчик по имени Анатолий, который закрыл собой маму во время удара и впоследствии скончался.
«Память об этом событии и людях мы обязаны хранить и оберегать», – подчеркнул Хинштейн.