Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Хинштейн: погибшим при ударе ВСУ по пляжу в Курске присвоят региональные награды

Ведомости

Курские власти подготовят представление о присвоении региональных наград погибшим при украинской атаке на пляж в Курске. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам заседания регионального правительства.

К награде в том числе будет представлен пятилетний мальчик по имени Анатолий, который закрыл собой маму во время удара и впоследствии скончался.

«Память об этом событии и людях мы обязаны хранить и оберегать», – подчеркнул Хинштейн.

8 июля при ударе украинских военных по пляжу «Городской» в Курске погибли три человека, шестеро пострадали. Позже скончался получивший ожоги ребенок. Его смерть наступила во время транспортировки на лечение в Москву. Следственный комитет России признал атаку БПЛА терактом.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных