Немецкие таможенники нашли 1500 тарантулов в коробке с печеньем

По данным таможенного ведомства, значительная часть пауков погибла во время транспортировки, что может указывать на нарушение немецкого законодательства о защите животных. Выжившие особи были переданы профессиональному специалисту по экзотическим животным. В телефонной беседе с Аландом также сообщили о предварительной оценке стоимости конфискованного груза.