Немецкие таможенники нашли 1500 тарантулов в коробке с печеньем
Таможенная служба Германии обнародовала фотоотчет об изъятии около 1500 молодых тарантулов. Пауки находились в пластиковых контейнерах, замаскированных под упаковки шоколадного печенья, направлявшегося в западногерманский аэропорт, сообщает Assosiated Press.
По словам Йенса Аланда, представителя Кельнской таможни, подозрительный груз был выявлен в аэропорту Кельн в Бонне благодаря резкому запаху, не соответствующему заявленным 7 кг кондитерских изделий. Посылка прибыла из Вьетнама.
Аланд в своем заявлении отметил, что хотя его коллеги в аэропорту постоянно сталкиваются с неожиданными находками в конфискованных посылках, обнаружение примерно 1500 небольших пластиковых контейнеров с молодыми тарантулами стало настолько шокирующим, что даже самые опытные таможенники временно потеряли дар речи.
По данным таможенного ведомства, значительная часть пауков погибла во время транспортировки, что может указывать на нарушение немецкого законодательства о защите животных. Выжившие особи были переданы профессиональному специалисту по экзотическим животным. В телефонной беседе с Аландом также сообщили о предварительной оценке стоимости конфискованного груза.
В отношении предполагаемого получателя груза из региона Зауэрланд возбуждено уголовное дело. Основанием послужили подозрения в уклонении от уплаты импортных пошлин и непредставлении необходимых таможенных документов, сообщили представители ведомства.
Тарантулов нашли три недели назад, но фото обнародовали только 14 июля.