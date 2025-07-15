Володин анонсировал еще девять оснований для лишения приобретенного гражданства
Депутаты Госдумы выступили с инициативой о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства России еще по девяти статьям УК РФ. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Спикер ГД напомнил, что проект, расширяющий список таких оснований, был принят в первом чтении на прошлой неделе. Документ был дополнен до 72 статей УК РФ. Во время обсуждения от парламентариев прозвучали предложения еще расширить основания. В список вошли:
убийство;
развратные действия в отношении ребенка, а также половое сношение с ребенком от 12 лет, не достигшим 14-летнего возраста;
вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, организация занятия проституцией с его участием , изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями детей до 18 лет;
использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов;
групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлекшее заражение венерической болезнью;
понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, а также понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;
развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц;
организация незаконной миграции;
любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.
«Мы с вами должны принимать граждан, которые будут соблюдать наши законы, уважать традиции, культуру, знать язык. Это важное условие. А тот, кто не соблюдает законы, не должен быть гражданином нашей страны», – подчеркнул председатель Госдумы.
Володин рассказал, что выйти на принятие закона планируется до 23 июля.
8 июля список преступлений, за которые мигрантов будут лишать российского гражданства, был дополнен такими преступлениями, как конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, оказание помощи противнику, направленной на подрыв безопасности России, пропаганда нацистской атрибутики, действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним и др.