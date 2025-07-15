В МВД посоветовали запретить в мессенджерах получение сообщений от незнакомцев
Запрет на получение сообщений от незнакомых контактов позволит усилить безопасность при использовании мессенджеров, как и их регулярное обновление, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
Среди рекомендаций ведомства также скачивание приложений только с официальных сайтов разработчиков или верифицированных магазинов и настройка двухфакторной аутентификации. В МВД советуют пользователям отключить автозагрузку файлов и внимательно относиться к любым отправленным им ссылкам. Важно проверять, действительно ли отправитель посылал вам это сообщение, указано в публикации.
Кроме того, ведомство посоветовало выключить возможность просмотра пользователя для всех пользователей и открыть ее только для контактов и с осторожностью использовать мессенджеры через общедоступные сети Wi-Fi.
14 июля в МВД рассказали, что замедление работы телефона, сильный нагрев, самопроизвольная перезагрузка и появление незнакомых приложений могут быть признаками его заражения вредоносным программным обеспечением. В таком случае ведомство рекомендовало отключить интернет на устройстве и позвонить в банк с просьбой заблокировать все карты.