В МВД посоветовали запретить в мессенджерах получение сообщений от незнакомцев

Среди рекомендаций ведомства также скачивание приложений только с официальных сайтов разработчиков или верифицированных магазинов и настройка двухфакторной аутентификации. В МВД советуют пользователям отключить автозагрузку файлов и внимательно относиться к любым отправленным им ссылкам. Важно проверять, действительно ли отправитель посылал вам это сообщение, указано в публикации.