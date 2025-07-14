В МВД рассказали, как распознать заражение телефона вирусами

«Сотрудники банков» чаще всего предлагают пользователям скачать обновленную версию своего приложения и уговаривают «проверить бонусы» в нем. Мошенники, которые представляются сотрудниками МФЦ, «Госуслуг», судов и других госструктур, просят установить «официальное» приложение, чтобы получить возможность записаться на прием, подтвердить данные, получить электронную медицинскую карту и др. То же происходит, когда они звонят от лица правоохранительных органов. Последняя категория преступлений – ссылки и файлы, рассылаемые злоумышленниками от лица знакомых и коллег.