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В МВД рассказали, как распознать заражение телефона вирусами

Ведомости

Замедление работы телефона, сильный нагрев, самопроизвольная перезагрузка и появление незнакомых приложений могут быть признаками его заражения вредоносным программным обеспечением. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве порекомендовали отключить устройство от интернета, позвонить в банк и попросить заблокировать карты, привязанные к счетам, и отменить все неавторизованные операции. Рекомендуется проверить активные сессии в значимых аккаунтах и завершить то, что покажется подозрительным, а также отзовать доступ для незнакомых устройств. Кроме того, в МВД призвали обратиться в отдел полиции по месту жительства.

Чтобы обезопасить устройства от вредоносных программ рекомендуется использовать антивирус, а для устранения вредоносного программного обеспечения – обратиться в сервисный центр или специалисту по кибербезопасности.

7 июля МВД предупредило, что аферисты используют роли операторов связи, сотрудников банка или государственных органов, правоохранителей, знакомых и коллег, чтобы установить на мобильные устройства жертв приложения, которые содержат вирусы. Под видом операторов связи они заставляют пользователей добровольно установить вредоносный файл, чтобы внести изменения в банковское приложение.

«Сотрудники банков» чаще всего предлагают пользователям скачать обновленную версию своего приложения и уговаривают «проверить бонусы» в нем. Мошенники, которые представляются сотрудниками МФЦ, «Госуслуг», судов и других госструктур, просят установить «официальное» приложение, чтобы получить возможность записаться на прием, подтвердить данные, получить электронную медицинскую карту и др. То же происходит, когда они звонят от лица правоохранительных органов. Последняя категория преступлений – ссылки и файлы, рассылаемые злоумышленниками от лица знакомых и коллег.

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