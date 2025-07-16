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Мизулина раскритиковала поправки о штрафах за поиск экстремистских материалов

Ведомости

Новые изменения в Кодекс административных правонарушений (КоАП) о штрафах за поиск экстремистских материалов и доступ к ним помешает работе Лиги безопасного интернета, заявила глава организации Екатерина Мизулина в Telegram-канале. По ее словам, сотрудники теперь не смогут передавать МВД данные о ряде экстремистских сообществ.

Мизулина в публикации перечислила те виды сообществ, мониторинг которых в текущей редакции законопроекта находится под запретом. Она отметила, что эта деятельность занимает примерно 30% работы Лиги безопасного интернета. Кроме того, Мизулина подчеркнула, что любой человек может быть оштрафован, даже если он сообщил об обнаружении тех или иных запрещенных материалов в правоохранительные органы.

«Самое интересное, что в соответствии с законопроектом и деятельность сотрудников МВД по мониторингу такой информации также может быть признана незаконной», – написала глава организации по безопасности онлайн-пространства. В следующей публикации она отметила, что и депутаты не смогут открыть ссылки из обращений граждан по поводу призывов к убийству на почве расовой принадлежности и другим их видам, т. к. сделают это умышленно и соответственно нарушат закон.

15 июля в Госдуму ко второму чтению в законопроект об усилении административной ответственности за отдельные правонарушения внесли пакет поправок, связанный со штрафами за нарушение доступа к информации. Его одобрил комитет Госдумы по госстроительству. Если поправки в КоАП будут приняты, размер штрафа за поиск экстремистских материалов составит от 3000 до 5000 руб.

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