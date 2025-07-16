Мизулина раскритиковала поправки о штрафах за поиск экстремистских материалов

«Самое интересное, что в соответствии с законопроектом и деятельность сотрудников МВД по мониторингу такой информации также может быть признана незаконной», – написала глава организации по безопасности онлайн-пространства. В следующей публикации она отметила, что и депутаты не смогут открыть ссылки из обращений граждан по поводу призывов к убийству на почве расовой принадлежности и другим их видам, т. к. сделают это умышленно и соответственно нарушат закон.