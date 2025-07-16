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Минюст сделает общедоступным отдельный список экстремистских сообществ

Ведомости

Министерство юстиции России добавит в перечень экстремистских организаций список экстремистских сообществ, которые по определению не могут войти в изначальный перечень, заявила статс-секретарь – замминистра юстиции Елена Ардабьева в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Этот список станет публичным, сказала она.

«К числу экстремистских организаций мы теперь добавляем экстремистские сообщества. И теперь это будет доступно для всеобщего обозрения. И возможность привлекать к уголовной ответственности такие экстремистские сообщества, которые не являются организациями по своему организационно-правому статусу», – отметила Ардабьева.

На пленарном заседании Минюст также выразил поддержку в отношении поправок в федеральные законы «О средствах массовой информации» и «О противодействии экстремистской деятельности». В том числе была рассмотрена возможность признания экстремистской организацией экстремистского сообщества в ситуации, когда его создатель, руководитель или участник является осужденным по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

15 июля в Госдуму ко второму чтению в законопроект об усилении административной ответственности за отдельные правонарушения внесли пакет поправок, связанный со штрафами за умышленный поиск экстремистских материалов или доступ к ним. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала эту инициативу. Она подчеркнула, что при принятии поправок в текущей редакции деятельность ее организации на 30% может стать незаконной, т.к. именно эту долю занимает мониторинг экстремистских материалов для последующей передачи данных МВД.

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