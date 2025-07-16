Минюст сделает общедоступным отдельный список экстремистских сообществ

15 июля в Госдуму ко второму чтению в законопроект об усилении административной ответственности за отдельные правонарушения внесли пакет поправок, связанный со штрафами за умышленный поиск экстремистских материалов или доступ к ним. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала эту инициативу. Она подчеркнула, что при принятии поправок в текущей редакции деятельность ее организации на 30% может стать незаконной, т.к. именно эту долю занимает мониторинг экстремистских материалов для последующей передачи данных МВД.