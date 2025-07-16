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Суд арестовал 50% долей «Рижского хлеба» из-за признания его экстремистским

Ведомости

Родниковский районный суд Иванова наложил арест на 50% долей компании «Рижский хлеб» в рамках мер предварительной защиты по иску Генпрокуратуры о признании экстремистским объединение зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев. Об этом говорится в сообщении Ивановского областного суда в социальной сети «В контакте».

Отмечается, что 15 июля заместитель генерального прокурора РФ подал в суд иск, в котором просил запретить на территории страны деятельность объединения, включающего компании «Рижский хлеб» и «Хлебный гурман», зарегистрированные на Украине, а также Lielezers и Фонд Ziedot.lv, зарегистрированные в Латвии, и их владельцев.

Кроме того, в иске содержались требование о передаче в доход государства 50% долей в уставном капитале «Рижский хлеб», которые составляют финансовую основу объединения. Также в документе говорилось о просьбе признать информацию о компаниях, размещенную в интернете, запрещенной к распространению на территории РФ. Генеральная прокуратура утверждает, что данное предприятие является источником финансирования экстремистской деятельности.

Как писал «Коммерсантъ», по данным Генпрокуратуры, с 2023 по 2025 г. господин Бомис перечислил через фонд Ziedot.lv свыше $36 800 на нужды батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Прокуратура утверждает, что владельцы холдинга «публично оправдывают террористическую деятельность, возбуждают национальную ненависть» и размещают призывы к сбору средств для ВСУ.

Объединение «Рижский хлеб», созданное в 2006 г. Бомисом и российским партнером Сергеем Сиренко, оценивается в 1,5 млрд руб. при активах около 700 млн руб. и валовой прибыли 630 млн руб. Генпрокуратура настаивала, что предприятие служит источником финансирования экстремистской деятельности, и просила ранее суд не только запретить объединение, но и обратить принадлежащие иностранцам 50% долей в пользу государства.

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