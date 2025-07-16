Суд арестовал 50% долей «Рижского хлеба» из-за признания его экстремистским

Кроме того, в иске содержались требование о передаче в доход государства 50% долей в уставном капитале «Рижский хлеб», которые составляют финансовую основу объединения. Также в документе говорилось о просьбе признать информацию о компаниях, размещенную в интернете, запрещенной к распространению на территории РФ. Генеральная прокуратура утверждает, что данное предприятие является источником финансирования экстремистской деятельности.