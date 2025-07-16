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В Финляндии начали фиксировать сигналы восьми российских радиостанций

Ведомости

Из-за сильной жары жители приграничных с Россией регионов на юго-востоке Финляндии 16 июля могли услышать восемь радиостанций РФ. Об этом сообщила Yle.

«Жара вызвала странное явление на восточной границе — по радио стали слышать русский язык <...> Именно поэтому радиоволны распространились так далеко», — пишет финская телерадиокомпания.

Дежурный метеоролог финского метеорологического института Пинья Раухамяки пояснила, что высокие температуры могут влиять на отражение радиоволн в атмосфере. Когда радиоволны отражаются соответствующим образом, частоты можно услышать издалека, добавила она.

9 июля Reuters со ссылкой на исследование ученых из Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины сообщило, что около 2300 человек скончались от причин, связанных с аномальной жарой, накрывшей Западную Европу в конце июня. 

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