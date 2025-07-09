Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Reuters: жара унесла жизни 2300 человек в Европе за 10 дней

Ведомости

Около 2300 человек скончались от причин, связанных с аномальной жарой, накрывшей Западную Европу в конце июня, сообщает Reuters со ссылкой на исследование ученых из Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Жаркий период длился 10 дней и завершился 2 июля. Температура в Испании превышала +40 градусов, во Франции вспыхнули лесные пожары, а большая часть региона оказалась под воздействием «очень сильного теплового стресса», когда температура ощущается как +38 градусов и выше, уточняет европейская программа наблюдений за климатом Copernicus.

Из общего числа погибших, по оценкам исследователей, около 1500 человек стали жертвами изменения климата – оно повысило температуру экстремальной жары примерно на 4 °C.

В рамках исследования были проанализированы данные из 12 крупнейших европейских городов, включая Лондон, Мадрид, Барселону и Милан. Ученые предупреждают, что подобные погодные явления станут более частыми и интенсивными, затрагивая все больше жителей континента.

Аномальная жара ожидается в Центральном федеральном округе России с 9 по 13 июля. Среднесуточная температура воздуха превысит норму на 7–9 градусов.

Жаркая погода охватит Москву и Московскую область, а также Владимирскую, Калужскую, Смоленскую, Тульскую, Рязанскую, Ивановскую, Ярославскую, Брянскую, Орловскую, Липецкую, Тамбовскую, Воронежскую, Белгородскую и Курскую области.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных