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Двух подростков в Северной Осетии обвинили в подготовке теракта

Ведомости

Двух 15-летних подростков обвинили в подготовке теракта против правоохранителей в Республике Северная Осетия-Алания. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК) России.

Следствие полагает, что несовершеннолетние жители республики с июня 2024 г. по май 2025 г., будучи сторонниками запрещенной в России террористической организации, прошли обучение для совершения теракта. Для этого они нашли специализированную литературу и инструкции в закрытом канале одного из мессенджеров. В мае 2025 г. подростки купили в Моздоке компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранили их в своих домах, чтобы потом совершить теракт в отношении правоохранителей. Их действия были пресечены сотрудниками УФСБ России и МВД по республике.

Расследуется уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и о прохождении обучения для террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ). Молодых людей заключили под стражу.

14 июля сотрудники ФСБ задержали 24-летнюю гражданку РФ и Украины, которая собиралась подорвать одного из старших офицеров в его личном автомобиле по заданию украинской службы безопасности (СБУ). Теракт планировалось совершить накануне Дня Победы при помощи переданного взрывного устройства.

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