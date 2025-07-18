Двух подростков в Северной Осетии обвинили в подготовке теракта

Следствие полагает, что несовершеннолетние жители республики с июня 2024 г. по май 2025 г., будучи сторонниками запрещенной в России террористической организации, прошли обучение для совершения теракта. Для этого они нашли специализированную литературу и инструкции в закрытом канале одного из мессенджеров. В мае 2025 г. подростки купили в Моздоке компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранили их в своих домах, чтобы потом совершить теракт в отношении правоохранителей. Их действия были пресечены сотрудниками УФСБ России и МВД по республике.