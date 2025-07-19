Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в «Домодедово» и «Жуковском»
В московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По словам Кореняко, данные меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Мэр Москвы Сергей Собянин вечером 19 июля сообщил о ликвидации четырех дронов, которые предприняли попытки атаковать столицу. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. На фоне атак в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» также вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов.