Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в «Домодедово» и «Жуковском»

Мэр Москвы Сергей Собянин вечером 19 июля сообщил о ликвидации четырех дронов, которые предприняли попытки атаковать столицу. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. На фоне атак в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» также вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов.