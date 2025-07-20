В «Шереметьево» и «Внуково» сняли временные ограничения

По данным Минобороны, противовоздушная оборона России с 8:10 до 12:00 мск уничтожила 34 украинских беспилотника. 16 из них сбито над территорией Калужской области, семь – над Московской, в том числе пять из них летели на саму столицу. Шесть беспилотников сбито над Курской областью, два – над Белгородской. По одному дрону перехватили над Тульской, Орловской областями и над территорией Крыма.