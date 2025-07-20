В «Шереметьево» и «Внуково» сняли временные ограничения
В московских аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» сняты временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, объяснил он.
В «Шереметьево» ограничения вводились два раза – с 10:32 до 11:36 мск и с 12:31 до 13:35 мск. Во «Внуково» они действовали дольше – с 9:30 до 13:35 мск.
Временные ограничения вводились на фоне попыток атак украинских беспилотников. За 20 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 22 сбитых дронах.
По данным Минобороны, противовоздушная оборона России с 8:10 до 12:00 мск уничтожила 34 украинских беспилотника. 16 из них сбито над территорией Калужской области, семь – над Московской, в том числе пять из них летели на саму столицу. Шесть беспилотников сбито над Курской областью, два – над Белгородской. По одному дрону перехватили над Тульской, Орловской областями и над территорией Крыма.