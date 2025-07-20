У берегов Индонезии загорелся паром

Происшествие случилось 20 июля на пароме компании KM Barcelona, который курсировал по маршруту Манадо – Тахуда и близлежащим островам. По данным издания, судно загорелось в тот момент, когда оно приближалось к острову Талисе в округе Северная Минахаса. Daily Mail со ссылкой на опубликованные видео пожара пишет, что судно «полностью охвачено» пламенем, а «над обломками поднимаются клубы серого дыма».