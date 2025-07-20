У берегов Индонезии загорелся паром
Паром с 280 людьми на борту загорелся у побережья Индонезии, пассажиры прыгали в воду с охваченного огнем судна, передает Daily Mail.
Происшествие случилось 20 июля на пароме компании KM Barcelona, который курсировал по маршруту Манадо – Тахуда и близлежащим островам. По данным издания, судно загорелось в тот момент, когда оно приближалось к острову Талисе в округе Северная Минахаса. Daily Mail со ссылкой на опубликованные видео пожара пишет, что судно «полностью охвачено» пламенем, а «над обломками поднимаются клубы серого дыма».
По данным спасательной службы, на место происшествия были направлены три спасательных судна. Информации о погибших и пострадавших в публикации нет, отмечается, что семьям находившихся на борту рекомендовали сохранять спокойствие и ждать официальных новостей.
19 июля судно с туристами попало в шторм и перевернулось в бухте Халонг во Вьетнаме. На его борту находились 48 пассажиров и пять членов экипажа. VNExpress сообщало, что пограничная служба и военно-морские силы спасли 11 человек, было найдено 34 тела погибших.