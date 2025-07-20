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СК возбудил новое дело против бывшего замминистра обороны Попова

Ведомости

Следственный комитет (СК) возбудил новое уголовное дело по статье о получении взятки в отношении бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Дениса Сагача.

Адвокат рассказал, что его уведомили о возбуждении дела, но обвинение Попову пока не предъявлялось.

Сагач рассказал, что Попова подозревают по двум эпизодам получения взятки. Согласно информации следствия, представитель подрядной организации выделил замминистра квартиру рядом со зданием главного управления министерства, где его команда производила ремонтные работы. Также Попов, по версии следствия, использовал автомобиль Lexus, который ему предоставил тот же подрядчик.

4 мая экс-замминистра госпитализировали. Сагач заявил, что говорил о хронических заболеваниях Попова на каждом продлении меры пресечения, подтверждая свои слова справками.

Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против Попова было возбуждено в конце августа 2024 г. Тогда же он был арестован. Следствие полагает, что с 2021 по 2024 г. Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения. Он действовал, согласно следствию, совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, СК установил, что за счет парка Попов организовал строительные и ремонтные работы, а также поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок. После постройки дома и благоустройства участка фигурант продолжал обеспечивать обслуживание своего участка за счет парка.

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